"SLALA JE DOPISE PRODUKCIJI" Aneli Ahmić je postala deo rijaltija mnogo pre ulaska u "Elitu": RASKRINKANA sedam dana pred finale!

Otac starlete Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, nedelju dana pred finale otkrio je nepoznate detalje i raskrinkao učesnike "Elite".

Najpre je prokomentaricao učešće svoje ćerke Maje, a potom i Stanislava Krofaka, Mione Jovanović kao i nesuđenog zeta Marka Janjuševića Janjuša.

foto: Petar Aleksić

- Očekujemo pobedu, izdešavale su se razne stvari. Maja se malo umorila, dugi vremenski period je provela unutra, ali nadam se da će izdržati još ovih sedam dana i da će sve biti u najboljem mogućem redu - rekao je Taki za svoju mezimicu, pa dodao da nije srećan zbog njenog odnosa sa Krofakom.

foto: Printscreen

- Mislim da može da utiče na njen plasman i veza sa Stanislavom, rijaliti ne može bez nje. Dečko se pokazao u jednom izdanju u stvari je sasvim druga osoba. Iskreno se zaljubila u njega, ali nadam se da će da prevaziđe to. Ima sad još ovih sedam dana i onda će svako na svoju stranu. Imam loše mišljenje o njemu, pokušao je da prevari naciju, nemam ništa lepo da kažem. Video sam i ja da se tu nešto dešava između Stanislava i Mione i na kraju će oni biti zajedno - rekao je Taki, koji smatra da je Aneli Ahmić prevarant.

foto: Printscreen YT

- Aneli je jedan prevarant, kontradiktorna je. Majin je fan. Maja je njoj prišla kao čovek zato što se i njoj to desilo i to sa istim partnerom. Maja sa njom ratuje od početka, znamo da je ona Maju kačila na društvene mreže. Ona je još u "Zadruzi 2" slala produkciji dopis da bi ušla. Tako da ona godinama prati kako to funkcioniše i na kraju joj se preko Stanije Dobrojević ukazala prilika da uđe - poručio je Marinković, koji je za kraj opleo po nesuđenom zetu - Janjušu.

- Znao sam unapred šta će da se dogodi. Janjuš i njegova žena godinama igraju igru napolju. Maju su svi osuđivali, a sada se vidi da je bila iskrena.

Kurir/Blic

Bonus video:

03:30 Taki - Maja uvek kaže neće pa sve uradi kako hoće