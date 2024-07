"PONIŽAVAO ME JE, GOVORIO DA SAM NESPOSOBNA..." Jelena Marinković otkrila jezive detalje iz braka sa Ivanom: Treba mi sloboda"

Jelena Marinković nedavno je javno prevarila svog supruga Ivana Marinkovića sa Urošem Rajačićem, a sada je razgovarala sa Drvetom Mudrosti i otvorila dušu o svim novonastalim dešavanjima.

- Moram da kažem da se lepo nosim sa svim što sam uradila, malo me strah zbog prijatelja i porodice, ali šta je tu je. Što se tiče mog braka, bio je lep, želela sam da se udam za njega, ali eto nije išlo - krenula je Jelena:

- On govori da ima pravo da me vređa, trpela sam svašta od njega, ali ja sam ga takvog prihvatila sa njegovim manama i on mene sa mojim, ali ne mora po svaku cenu neko da se voli, ali ne mora da se voli neko ko to ne zasluuje, a pogotovo ne neko ko nije cenio sve što sam uradila za njega. On je uvek pričao kako sam mu pomogla u životu i to sa alkoholom, ali sada znam da je to pričao da bi se hvalio, njemu to nije značilo, jer da jeste ne bi pravio sve najgore od mene. Da se meni ovo desilo bilo gde napolju, da mi se neko nekada dopao, ja bih odmah otišla, bila bih poštena ali desilo se ovde - plakala je Jelena.

- Stefani je rekla da si stalno bila ponižavana - upitalo je Drvo:

- On je govorio da sam ga koristla, da sam preko njega ušla ovde, a ja sam u toliko situacija bila sa njim, bili smo na nuli, a ja sam uvek radila, ja ne patim od kompleska. On je mene ponižavao da sam nesposobna jer ne vozim, imam vozačku, ali ne volim da vozim, govorio mi je da sam neradnik, a to je on. Mene je gurao u neke poslove, da bi on kulirao, a da ja budem ta koja radi, pa bi onda bilo da sam ja nesposobna - ronila je suze Jelena pa dodala:

- Najveće uvreda mi je to što mi je rekao da ja ne mogu da imam i da nikada neću imati dete... To mi je nešto najgore što sam čula, i mogu da zamislim kako se moji osećaju. Ne znam, postoji milion stvari, ali ja jesam neko ko je ponižavan, ali nikada nisam gledala na sebe da sam jadnica, mučenica.

- Donela sam odluku, želim slobodu, ali ne u smislu, da mi je falilo slobode, sada mi treba da radim, da budem mažena i pažena, to je sa sada, a nakon toga svi znaju - rekla je Jelena pa priznala da li vidi sebe kraj Uroša:

- Trenutno ne, nisam baš po tom pitanju najsrećnija, ali ako nam bude lepo i ako sve bude kako treba, biće lepo. Ja sam njega posmatrala i shvatila da mi se baš sviđa - dodala je Jelana.

