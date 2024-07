"KRENI KUĆI, UBIĆU TE!" Anđela Šparavalo izgubila svaki kontakt sa porodicom, UCENILI je: Majka me je ostavila, otac nasrnuo!

Anđela Šparavalo otkrila je šokantne detalje susreta sa porodicom: majkom Aleksandrom i ocem Aleksandrom, otkako je napustila "Elitu", ističući da su je ucenili da govori loše o Bojani Pavlović.

Anđela je stigla na superfinale "Zadruge 7 - Elite" kako bi dočekala svoju devojku Bojanu, te je otkrila da se jako teško oseća.

- U teškoj sam situaciji, ali pored svega, došla sam da sačekam Bojanu... Nismo se čule majka i ja, ona je mene ostavila ovde, otišla je za Aranđelovac. Ja sam prespavala kod Stefani Grujić, njena majka je predivna majka, zahvalna sam i njoj i Stefani. Dala mi je njene stvari i šminkala sam se kod nje, dok se ne snađem - rekla je Anđela.

- Nisam se čula ni sa jednim članom porodice. Ja ne želim da mene neko deli na pola. Htela sam da popričam i da budem kod njih, oni su mene ucenjivali. Kada su bile reklame, ne znam da li ste videli kako je otac nasrnuo, povukao me je za ruku, oteo telefon i rekao mi je: "Kreni kući, ubiću te", ja sam otrčala kod Stefani i to je to. Naravno da se osećam teško, mnogo mi je teško - rekla je ona, a onda je otkrila da li je stupila u kontakt sa bratom:

- Poslao mi je neku poruku, moram to posle da otvorim, videću, naravno da ću da stupim s njim u kontakt. Ne znam da li ga ucenjuju roditelji da se ne čuje sa mnom, ni to isto ništa ne znam, znam da su ga odveli iz stana kad sam ušla u kuću, nisu hteli da mi ga dovedu. Ja sam htela normalno da razgovaram, ali oni nisu hteli, s njima ne može normalno da se razgovara.

