"ONA ME JE POLILA, A BOJANA MI SE UNELA U FACU!" Anita Stanojlović progovorila o NAPADU na nju: Anđelovo društvo odmah pritrčalo!

Juče je na imanju u Šimanovcima održana gala žurka povodom kraja "Elite", a pobednica Anita Stanojlović ušla je u sukob sa bivšom cimerkom Anđelom Šparavalo.

Anita je sada otkrila šta se tačno dogodilo.

- Stajala sam sa Milicom i Terzom i odjednom me je neko polio vodom, okrećem se i vidim Anđelu. Ja sam potrčala za njom, ali Bojana mi se unela u facu. Ja sam je uhvatila za glavu i to je došlo obezbeđenje. Mislim da me je Anđela napala jer se ja sviđam Bojani - rekla je Anita, a potom je Anđelo otkrio gde je on bio dok su njegovu devojku napadali.

- U studiju sam bio dok su je napadali, kada sam čuo šta se desilo sve vreme sam bio u kontaktu sa svojim društvom koje je odmah pritrčalo čim su videli da se nešto dešava. Ovo je nemoć jadnih i bednih ljudi, ako ih je to zadovoljilo, onda ne znam. Da sam mogao, doleteo bih. Samo mi je bilo važno da se nije uznemirila i uplašila. To je ljubomora, sujeta i pakost - objasnio nam je.

Dosta se spekulisalo kako će porodica Ranković prihvatiti novu snajku, a sada je Anđelo otkrio šta su mu najbliži rekli po izlasku iz Bele kuće.

- Sve je super, sve je u najboljem redu. Ne postoji nijedna stvar gde sam ušao u raspravu sa porodicom oko Anite. Moji ne vole da se eksponiraju, oni nemaju društvene mreže. Trudim se da ispoštujem njihovu odluku i da što manje govorim i uplićem njih u ovaj svet - rekao je on i dodao da još uvek nije upoznao Anitinog sina, Alekseja.

- Nisam upoznao njenog sina, tek smo izašli. Upoznaću ga kada dođe vreme za to, ne treba da brzamo i žurimo. Imamo puno emisija i obaveza, posle toga odmor. Nikad ne reci nikad, ali ne planiramo da uđemo opet. Svakako, ako bismo ušli to bi bilo zajedno. Ne vidim problem u tome što živimo u dva različita grada. Sigurni smo da će Matora da se sveti, njoj je to hrana za dušu. Nisam video te snimke i slike o kojima govore vezano za aferu "Bajadera". To su budalaštine i cirkus, ljudi leče svoje frustracije iza tastatura, koga to interesuje - rekao je Anđelo.

