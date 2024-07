OCA ANĐELA RANKOVIĆA JAVNOST DOBRO ZNA! Njegovo prezime maneken ne nosi i nisu se videli od 17. godine: To mi je pokidalo srce!

Maneken Anđelo Ranković osvojio je treće mesto u rijalitiju "Elita", a ovo mu je do sada treće učešće u "Zadruzi". U Beloj kući se svojevremeno polemisalo o njegovoj porodici, a naročito o odnosu sa ocem, čije prezime ne nosi.

Tokom učešća je pred kamerama neretko pominjao majku i ujaka, ističući da su mu velika podrška, a s obzirom na to da nije govorio o ocu, nagađalo se da oni nisu u dobrim odnosima.

foto: Petar Aleksić

Anđelov otac je poznat javnosti. Njegovo ime je Slaviša Milaš, a o odnosu sa sinom pričao je samo jednom i pre to šest godina.

- Što se tiče prezimena i izjava da me se Anđelo odrekao, to nije tačno. Mnogo ljudi se razvode, ali ne menjaju deci prezimena. Prava istina je da sam ja njima okrenuo leđa. Zadnji put smo se videli kada je Anđelo imao nekih 17 godina i na poziv njega i njegove mame sam došao kod njih u stan da rešimo neki problem koji je Anđelo imao, ali o tome ne želim da pričam. Ispred njihovog stana mi je njegova majka saopštila da su mu promenili prezime, što mi je pokidalo srce. Ako se Anđelo odrekao mog prezimena, nije morao da se odrekne u familiji svoje braće i sestara i druge bake, moje majke, koju nije video 22 godine - rekao je Anđelov otac i dodao:

foto: Printscreen/Youtube

- Pisalo se i da sam ja skromnih primanja i da me Anđelova porodica zato nije prihvatila, da sam ga po rođenju priznao i dao mu svoje prezime i da ga od njegovog rođenja više nisam viđao. To nije istina. Radio sam na pumpi i odlično sam zarađivao, a dokaz koliko sam voleo mog Anđela je moja odluka da dam otkaz u tada najmoćnijoj firmi i da odem u Južnu Afriku i budem pored njega, kada je njegova majka odlučila da ode kod njenog brata Peđe i da tamo žive. Bio sam tamo sedam meseci i onda smo se Ljiljana i ja razišli. Nisam kasnije živeo sa njim, a oni kada su se vratili u Srbiju, na poziv njegove majke ili njega, uvek sam bio za njih, šta god da je zatrebalo. Jedan od najvećih krivaca za to što smo se razišli Ljiljana i ja je njen brat, a Anđelov ujak, Peđa, koji je tada imao puno uticaja na sestru, kao što i sada ima uticaja na Anđela. Peđi bi bilo pametnjie da gleda svoj, a ne tuđe živote, da uništava drugim osobama sreću. Nije mi jasno odakle mu pravo da vređa i omalovažava ljude koje ni ne poznaje - rekao je Slaviša u intervjuu za "Pink".

foto: Printscreen/Youtube

Inače, Slaviša Milaš u mladosti se pojavio u spotu Zlate Petrović za pesmu "Jedva čekam da nedelja dođe", gde je glumio sebe, odnosno momka koji radi na benzinskoj pumpi.

