IZ ELITE PRAVO NA SUD! Orilo se od njihovih svađa, a sada sevaju TUŽBE: Janjuševa bivša žena već rešila da se obračuna sa Aneli

Sasvim je izvesno da će se bivši cimeri iz rijalitija u narednom periodu naći pred licem pravde, naročito Ivan i Jelena, Ša i Vanja, Anita i Matora kao i Jelena sa Žanom, ali i Janjuševa Ena sa Aneli.

Da rijaliti traje i posle rijalitija dokaz su sukobi koji ne jenjavaju. Naime, nakon što su izašli sa imanja u Šimanovcima bivši cimeri su odgledali klipove u kojima postaju svesni ogovaranja, napada i smicalica u rijalitiju što ih je potpuno razjarilo, pa će mnogi potražiti pravdu na sudu.

foto: Printscreen

- Janjuševa supruga Ena već je tužila Aneli Ahmić i njihovo ročište je zakazano. Ona tereti Aneli za uvrede koje je izrekla na njen račun i izjave da je k**va. Zbog oštrog jezika pred licem pravde bi mogli da se nađu Nenad Aleksić Ša i njegova bivša supruga Vanja, od koje se razveo dok je bio u rijalitiju. Tu se ne zna ko će prvi presaviti tabak, ona za to što joj on preti ili on zato što je revoltiran jer je u javnost pustila njihove privatne prepiske, a planira još mnogo prljavog veša da iznese, kaže naš izvor upoznat sa čitavom situacijom.

- Matora je jako tužna zbog svega i besna zbog pobede žene koja ju je izneverila. Jovana može mnogo toga da trpi ali već sada je prijatelji ubeđuju da presavije tabak i tuži Anitu za sve što joj je uradila. Takođe, Aniti neće biti dobro ako Tomićeva progovori o svemu, svadbi i svemu što se dešavalo pre i posle toga. Pred licem pravde će se naći i Ivan Marinković i Jelena jer njihov razvod neće moći da prođe glatko, kako je to Ilićeva mislila da hoće. Ivan je revoltiran i zbog svega za šta ga je optužila javno i to će iskoristiti na sudu, kao i ona protiv njega. U njihovom odnosu će se meriti svaka reč.

foto: Printscreen/Instagram

Prema rečima našeg izvora sve je bliža odluka i da Jelena i Žana završe na sudu zbog sukoba nakon finala koje je rezultiralo fizičkim nasiljem.

kurir.rs/blic/preneo I.L.