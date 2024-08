MILICA I TERZA UZIMAJU 100.000 € ZA POROĐAJ PRED KAMERAMA! Ulaze u Elitu 8, a gledaoci će pratiti sve: Evo kakve uslove su dobili

Milica Veličković i Borislav Terzić Terza ulaze u "Elitu 8", gde će se ona i poroditi, što će biti zabeleženo okom Pinkove kamere, saznaju domaći mediji.

Bivša učesnica rijalitija "Elite 7" ušla je u peti mesec trudnoće i zajedno sa svojim partnerom, koga je upoznala na imanju u Šimanovcima, gde je i zatrudnela, biće prvi par u istoriji rijalitija koji će snimati sve momente pre i posle porođaja.

- Milica i Borislav imaju baš, baš veliku podršku naroda i ljudi ih mnogo vole. Oni su bukvalno kao Marko Miljković i Luna Đogani novog vremena. Fanovi ih obasipaju pažnjom i poklonima na svakom koraku, čak i kada putuju. Nude im sve i svašta. Od stanova, kola, letovanja u njihovom smeštaju, preko novca. Ljudima se svidelo što su oboje spontani, iskreni, što se vidi da se zaista vole. Publiku ne možeš da prevariš. Uprkos činjenici da su broj jedan kada su parovi "Elite" u pitanju, oni su najmanje profitirali od honorara zbog kazni koje su imali za deset meseci na imanju u Šimanovcima. Samim tim nisu zadovoljni parama koje su dobili kada se sve oduzelo - počinje izvor našeg lista blizak rijaliti-paru, pa nastavlja dalje.

- Njima sada treba mnogo novca, beba je na putu, oni nemaju stan, nemaju poslove. Zamislite dvoje koji čekaju bebu, a nemaju sve uslove za to dete. Neko tu mora da ispašta. Milica ne želi da živi na ivici egzistencije i ne želi da njenoj bebi sutra fali bilo šta. I Terza je saglasan s tim da oni moraju da naprave neki haos koji ljudi do sada nisu videli kod nas. Oni su od čelnika produkcije dobili ponudu da uđu u "Elitu 8" i da ljudi prate kako se njena trudnoća odvija, ali i kako će izgledati sam čin porođaja. Ovo naša publika do sada nije imala prilike nikada da gleda, pa će sama najava nečega ovakvog izazvati haos - nastavlja izvor blizak paru iz "Elite 7", koji dalje nastavlja o planovima.

- Ponuđeno im je 100.000 evra, što nisu mogli da odbiju, jer to je novac s kojim, realno, mogu da srede život. Ona je sada u petom mesecu, biće u šestom dok krene "Elita 8". Predlog je da Milica i Terza tamo žive kao da su kod kuće. Da žive život i čekaju da ona rodi bebu: ''Nisam bila za to nikako, ali kada sam videla koliko para smo dobili od honorara, plakala sam. Nije bilo ni za dečju sobu, a kamoli stan. Ulazimo da bi se posle skućili i uzeli stan'', rekla mi je ona. Milica će posle porođaja imati svoj luks apartman u sklopu imanja, gde će ona i Terza biti smešteni s bebom. Pink im je dao ponudu koja se ne odbija. Jedva čekam da ih gledam od septembra - tvrdi izvor iz produkcije.

