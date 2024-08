"KRILA SAM TO OD ANĐELA..." Anita Stanojlović se preselila u Beograd, ali ne kod Rankovića! Evo zbog čega ne žive zajedno

Pobednica "Elite 7", Anita Stanojlović, otkrila je da se preselila u Beograd, pa progovorila o planovima za budućnost.

- Nikako da se odmorim, ali sutra krećem sa detetom, sa mojim Aleksejem idem na odmor. Nisam uspela da se odmorim od svega, radila sam na svom projetku. Večeras ću sve da otkrijem, krila sam to od svih pa i od Anđela - rekla je Anita i dodala:

foto: Printskrin/Instagram

- Napokon sam mirna, mnogo toga je trebalo da se desi da bi sve bilo kako treba da bude. Što se tiče Anđela i mene ja sam se preselila u Beograd, često smo zajedno, ali imamo oboje obaveze. Ja moram da kažem da sam upoznala njegove prijatelje, porodice se nisu upoznale, ali ima vremena za to. Moram da kažem da sam se prepustila i sto odsto mu verujem i sada se ja uklapam u sve to - rekla je.

Stanojlovićeva je potom otkrila da ona i Anđelo još uvek nisu počeli da žive zajedno.

- To nemamo još u planu, idemo lagano i to je to - rekla je Anita pa je priznala da li se čula sa Matorom:

foto: Printskrin/Instagram

- Ne, nemamo nikakav kontakt, niti me to zanima, ona me spominje i proziva. Malo sam ispratila neke stvari oko Ivana i Jelene, ne dajem nikome na značaju - dodala je Anita, pa je priznala ko ju je razočarao:

- Miona me je jako razočarala, najviše sam je zavolela, a ona mi se ne javlja - rekla je Anita.

Kurir/Pink - prenela Ana Sabotinovski

Bonus video:

01:49 Pobednica Elite Anita Stanojlović