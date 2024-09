"ČULA SAM SE SA JANJUŠEM" Aneli Ahmić otkrila šta joj je bivši košarkaš rekao nakon završretka Elite: Evo ko ih je spojio

Bišva rijaliti učesnica Aneli Ahmić progovorila je o odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem i otkrila da je sa bivšim momkom bila u kontaktu po izlasku iz "Elite".

Aneli Ahmić isrpičala je kako njen život izgleda po izlasku iz "Bele kuće", a na pitanje da li je proteklih dana imala kontakt sa Janjušem odgovorila je:

- Ne nismo, zvao je ono u Narod pita, ali nije zvao posle toga. Mislim da treba lopta da se spusti i da se više ne ratuje, zato sam i reagovala tako blago kada se uključio u emisiju. Ja sam njega volela i zbog toga mislim da ne treba ni da se čujemo, ni da se mirimo, ali ni da se svađamo. Mislim da treba da se završi ta priča mirno - rekla je Aneli, a potom se nadovezala na to da Janjuš ima novu devojku.

- Ne mogu ga ni ja više provaliti, sve govori šaljivo i ironično. Može da ide i profesionalno se bavi glumom. Čovek tako namesti osmeh, pa može i kada je nešto najsmešnije da se uopšte ne smeje, ali takav je, ne provaljujem ga ni ja više. Čitala sam dosta o tome, ali mislim da on ima više devojaka, ne samo jednu. Poznavajući Janjuša mislim da on ne može da ima samo jednu devojku.

Na pitanje da li joj je pijan slao poruke, Ahmićeva je poručila:

- Bile su tu neke situacije, bili su neki kontakti, ali ja to ne bih sada pričala. Bilo je u normalnim satima, nije da baš nije bilo skroz kontakta. Ništa nije da se on meni nabacivao, ali nešto u vezi pesama i objava koje je objavljivao. Više je podrška naša potencirala da dođe do tog kontakta i eto čuli smo se oko toga kome su posvećene pesme. On kaže da su te pesme posvećene meni, ja sam uverena da nije i eto to je sva konverzacija.

