Aneli Ahmić pred ulazak u "Elitu 8" PROČITALA PORUKU OD ASMINOVOG OCA: Žao mi je, ne mogu da promenim ništa, on se stidi deteta...

Aneli Ahmić ulazi u "Elitu 8", a kako kaže u rijaliti ponovo ulazi zbog svoje ćerke Nore, kako bi joj obezbedila lepšu budućnost. Naime, Aneli je u centar pažnje javnosti došla kada je ušla u rijaliti i započela vezu sa oženjenim Markom Janjuševićem Janjušem, a sada, kako kaže, nisu u dobrim odnosima.

- Janjuš je zvao sve žive, i mene, i svoju ženu... Janjuš je jedan manipulator i lažov, hteo je opet da me izmanipuliše da bi došao do neke priče...

Aneli je dodala da joj teško pada odvajanje od ćerke.

- Ćerka me je molila da ne idem, pre mog puta sam joj kupila biciklo, zvala me je i čule smo se... Ja joj non stop pričam: "Doći će mama". Sve ovo radim zbog mene i nje.

Aneli je i pročitala poruku koju joj je poslala njena podrška. Oni su navodno pisali Asminovom ocu, i ovo je njegov odgovor:

- Meni je zaista žao, ali ja tu ne mogu promeniti ništa. Otac se stidi deteta, kao i žene kojoj je napravio dete, dok se vi divite na ime Aneli, njemu se povraća, pročitala je Aneli poruku koju je navodno Asminov otac poslao njenoj podršci.

