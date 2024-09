ANITA ODBILA DA PRIČA O ANĐELOVOJ MAMI! Fanovi uvereni da je nije prihvatila za snaju, žestoko opleli: Graktala bi na sva zvona...

Anita Stanojlović u petak je gostovala u emisiji "Narod pita". Jedan gledalac pitao je pobednicu "Elite 7" da li je upoznala majku njenog dečka Anđela Rankovića, ali ga je ona ostavila bez odgovora. Anita je odbila da priča o porodici njenog partnera.

foto: Printskrin/Instagram

- Žena nije deo javnog sveta, o tome sam već pričala. Sve je u redu, kad budem htela da pričam o tome pričaću - odgovorila je Anita.

Kada joj je voditeljka rekla da o njegovoj porodici nije mnogo pričala u javnosti, Anita je rekla:

- Nisu deo javnog sveta, zašto bih ja pričala nešto o njima? Nema ništa protiv naše veze - rekla je Anita.

foto: Printskrin/Instagram

- Je l' jedva čekaš da se rešiš tog tereta, da li si ih upoznala? - pitala je voditeljka.

- Nije mi to teret, ne zanima me šta ljudi pričaju. Ja ću nju uvek poštovati, to je njegova mama i podržava naš odnos. Samo mi je zamerila tu ljubomoru, ali sad ne radim te stvari. Pokazao mi je koliko mu je stalo do mene i kolika je podrška Alekseju i meni. Može da ode na kraj sveta i verovaću mu - rekla je Stanojlovićeva.

Ovo pitanje i dalje intrigira mnoge, pa su se tim povodom ispod videa na Jutjubu iz emisije nizali komentari.

- Džaba sve, ni pobeda joj nije pomogla da je priznaju. Graktala bi na sva zvona da je upoznala majku i da je podržava, tako da zna se šta je u pitanju. Dva meseca nije imala jedan minut da upozna Anđelovu majku? Dva foliranta - neki su od komentara.

Bonus video:

01:49 Pobednica Elite Anita Stanojlović