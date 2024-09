TRUDNA MILICA DONELA NOVU ODLUKU KOJA ŠOKIRA! Nakon svih dešavanja između Sofije i Terze rešila da...

Milica Veličković priznala je da je jako loše zbog Terzinog flerta sa Sofijom Janićijević, otkrila je da li će ga upisati kao oca svoje ćerke, a evo da li postoje šanse za pomirenje.

Milice kako se osećaš? - upitao je Goran.

- Užasno se osećam, ali nisam plakala. U stanju sam šoka trenutno - rekla je Milica.

Koji je to bio momenat kada si prelomila? - upitao je Goran.

foto: Shutterstock, Printscreen

- Ja sam odmah prelomila odmah kada sam videla da se sakrio i poslao srce, od jutros smo videli da od kad je ustao se smeškao - rekla je Milica.

Šta ti je rekla njegova porodica? - upitao je Goran.

- Njegov brat je rekao da bruka celu porodicu, on mene konstantno bez blama spominje i moje dete. Ja stvarno ne znam šta je sa tim čovekom - rekla je Milica.

Da li ćeš mu oprostiti možda? - upitao je Goran.

- Neću da mu oprostim, rekla sam mu da sam trudna i da ne želim da se stresiram. Šta će meni ovo, ovo je treći dan u rijalitiju - rekla je Milica.

Rekla si tvoje dete malo pre, da li to znači da si otpisala Terzu kao oca? - upitao je Goran.

foto: Petar Aleksić, Printscreen

- Ne želim da mi dete nema oca, ali sve će zavisiti od njegovog ponašanje na dalje. Ne želim da gledam njegov se*s, pa da ga izvode pod dete - rekla je Milica.

Da li si skinula burmu? - upitala je Milica.

- Jesam naravno. Ja sam u drugom stanju, gledam da se što manje nerviram - rekla je Milica.

Da li bi volela da dođe da izvede tebe i Janju iz bolnice? - upitao je Goran.

- Pa ja iskreno ne želim to i ne treba mi, ali videćemo kako se bude ponašao ubuduće - rekla je Milica.

Da li misliš da on stvarno nije svestan da ga kamere snimaju? - upitala je Milica Krasić.

- On nije toliko obraćao pažnju na rijaliti, on nije ni svestan koliko ljudi zapravo gledaju strimove. On je ispao budala, njega su čekali samo na ziceru, baš bespotrebno - rekla je Milica.

Ukoliko on bude došao sebi i ako se bude osvestio, da li ćeš mu oprostiti? - upitala je Milica Krasić.

- On nije trebao da gubi svest uopšte, ja sam završila svakako, pa sam završila i to je to - rekla je Milica.

Da li ćeš upisati njega kao oca? - upitao je Goran.

- Ako bude imao se*s sa nekom devojkom ili nešto naravno da neće biti otac mog deteta - rekla je Milica.

Bonus video:

06:17 STARS EP 383