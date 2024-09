TRUDNA MILICA VELIČKOVIĆ STIGLA U "ELITU"! Raskinula sa Terzom zbog flerta sa drugom ženom, a sada uplakana došla u Šimanovce!

Bivša učesnica "Elite", Milica Veličković, koja je u drugom stanju i čeka bebu sa Borislavom Terzićem Terzom, koji je deo i nove sezone rijalitija, pojavila se u Šimanovcima kao specijalni gost.

Ona je pre nekoliko dana raskinula sa Terzom zbog njegovog flerta sa Sofijom Janićević.

foto: Printscreen YouTube

Ona je sada otkrila šta se tačno dogodilo i kako je stavila tačku na njihovu vezu.

- Mnogi ljudi misle da se ništa nije dogodilo. Moj, već sada bivši verenik je poslao Sofiji srce, što je dovoljan pokazatelj svega. Niko njemu ne može da nametne ono što nije on. On je dao povoda za sve ovo. Ja sam mu skrenula pažnju, on je sve pogazio. Nema ništa više od našeg odnosa - rekla je Milica, pa dodala:

foto: Printscreen YouTube

- On je znao da se meni neće ovo dopasti, ne znam kako sada radi ovakve stvari. Nisam videla nešto neočekivano, pribojavala sam se ovoga, ali nisam ni slutila da će ovo uraditi. Tri dana nisam jela kako treba. Sprema njoj doručak, a ne misli na bebu i mene - kazala je Milica na ivici suza, a celo izlaganje poslušajte u snimku.

Bonus video:

01:33 Terza zaplakao na pomen Milice: Ni jedna devojka nema šanse kod mene!