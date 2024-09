Aneli Ahmić pred ulazak u " Elitu 8 " gostovala je u emisiji "Magazin IN", gde je rekla da je svojoj ćerki Nori i majka i otac i da od bivšeg supruga Asmina Durdžića nema nikakvu vrstu podrške.

On se oglasio i otkrio da li je slao novac.

- Od prvog dana kako je ušla kod Dušice u studio, pa do dan danas vrti istu priču da nikad nisam davao za dete i da sam plaćao samo po 200-300 evra alimentaciju. To je rekla u "Eliti 7" kod Darka na "Pretresu nedelje", evo dokazi koliko i kad sam joj davao alimentacije. Njeno priznanje da sam joj dao 4.000 evra dok sam bio u Majamiju i da mi je tražila još 6.000 evra navodno za stan. Sve sam ispošptovao kao čovek da bi ona ušla i ocrnila me najstrašnije - rekao je Durdžić za Pink.rs