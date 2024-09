- Marija je znala da je Miljana sa Zolom u hotelu. Sada će otići na kiretažu, pa sledeće godine opet, pa one tamo ponovo. Ali dokle tako? Dok ne ubijemo Miljanu? Miljana će roditi Zoli dete, samo je pitanje trenutka , a Marija ne može da se pomiri sa tim - bio je Marko bez dlake na jeziku.

- Ja jesam u Švajcarskoj, tu radim kod nekih prijatelja. Video sam Miljanino ponašanje, ali nema razloga da mi ne veruje, ja sam joj sve rekao kada smo se čuli. Najbitnije je da sam ja uz nju, a to što se priča ko će da čuva to dete, Marija, pa moram da kažem da se meni Marija javila i moraću da citiram njenu rečenicu, ona je meni rekla "Daboga ti se dete rodilo sa tri glave", ja sam nakon toga prekinuo vezu. Ne mogu da verujem da je ona spremna da izgovara takve stvari za svoju ćerku za koju kaže da je psihički nestabilna, a ona je koristi i gleda deset godina na televiziji - rekao je Zola.

- Na sve načine pokušava nju da ponizi, za mene govori da sam ja iskoristio psihički nestabilnu osobu, a ja sa njom šest godina, pa sada pominje da ja to radim da bih ušao u rijaliti, to je za mene strašno. Iskreno svi znamo da ona uzima Miljani novac jer joj čuva dete, a ne krijemo mi da Marija voli Željka, ali gde su sve pare - kazao je on u emisiji na Red televiziji.