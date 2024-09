- Ne mogu da kažem da nisam očekivala da će to da se desi, ali meni nije realno da nije čekao bar da se porodim. On je totalni blam i za mene i za moju porodicu, a i za njegovu. Meni je njegova majka plakala, a najgore mi je što on ide laže, kune se, da se ništa nije desilo, a da li je on tolika budala da misli da je prevario tolike kamere. Ne bi me iznenadilo da i Sofija ostane trudna sa njim, ali ako ima imalo mozga ta devojka, svatiće sve - rekla je Milica pa dodala:

- On i ja nemamo o čemu da pričamo, ali bih volela da uđem da me pogleda u oči, i da me vidi sa stomakom. Ja ću njemu dozvoliti da bude otac, jer ću imati dete sa njim, sa njim ću se dogovoriti samo oko alimentacije i to je to. On neće biti samo otac na papiru, on će imati pravo na našu ćerku - odlučna je Milica.