- Beba će se zvati Barbara, a ne Janja. To je moja beba, nije naša. Ja sam želela da on bude otac deteta šta god bude, ali ovo ponašanje, pa nisam obolela u glavu stvarno. Ako nekom najgore nešto želim, onda je to on. Posle tri dana to da uradi nekome, još da kaže da me nije voleo, a rastali smo se u najvećoj mogućoj ljubavi. Bukvalno ne znam šta da kažem. Svaki mogući čovek da mi je napravio dete, bilo bi mi bolje. Zakonski će moći da viđa dete, neka me tuži, ali njega to ne zanima, kao ni dete. Neće me tužiti - rekla je Milica u lajvu na TikToku.