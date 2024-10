On je tada pozajmio veliku količinu novca od svog menadžera, koju je vraćao u ratama, a to nije bio problem s obzirom da su bliski saradnici i prijatelji.

Pevačica Zorica Marković svojevremeno je tvrdila da folker i njoj duguje pozamašnu svotu novca, ali mu je ona to vremenom oprostila, jer nije želela da kvari prijateljstvo, niti da mu dodatno otežava situaciju.

- Ako neki drugi duguju, zašto i ja ne bih mogao? Milion i po evra nije nimalo malo. Ne šalim se. Šta koga treba da se tiče da li ja dugujem ili ne? Je l' treba sad neko zbog toga da me ubije? Sve je za ljude, ja sam najnormalniji čovek. I da dugujem, znam da ću vratiti - rekao je Lazić jednom prilikom.

- Ja sam stalno u dugovima i biću do kraja života. Ajde da pričamo o nekim drugim stvarima. Svi znamo ko to priča i servira, bolje nemojmo o tome - rekao je on i dotakao se priča da bivšoj supruzi Ani Sević ne isplaćuje redovno alimentaciju za njihovu ćerku: