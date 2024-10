- To mi je sve bolesno, ako je to tako, kao što smo ispričali - rekla je Aneli.

- Zamisli koliko je to kvarno, sad daje za pravo svim ljudima koji sumanjaju da imamo dogovor. Koliko god da nismo dobri i da ne razgovaramo, svakako je glupost i siguran sam da će ona da potvrdi da to nema veze s mozgom. Došla mi je na krevet za vreme emisije, rekao sam joj da je Peja super momak, da je podržavam i da ne sluša druge ljude. Ja znam da ona voli mlađe momke. Ja o Peji imam sve najlepše da kažem, smatram da je dobar i da neće biti loš po nju. Zamisli koliko je to kvarno, rekla je kako su joj svi pričali da ne treba da budem sa Aneli, a sad onda gura to - pričao je Matijević.