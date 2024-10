- Dobro sam, nemam neke veće probleme, imam neke druge smetnje što se tiče ljudi od spolja, ali ne znam da li želiš da me pitaš o nekoj konkretnoj temi. Neka mi je faza jako čudna, nervozna sam stalno zato i bežim poslednjih par dana od ljudi, dosta utiče na moje raspoloženje to što sam opuštena, a nisam opuštena, nisam se adaptirala potpuno, tako da mi se sve pobrkalo - rekla je Anđela.

- Malo smo se zbližili više nego ranije, često sam i drska kad me mnogo opterećuje. Lepo mi je sa njim ali ne želim da se vezujem, to je lično moja odluka, nevezano šta je ovde bilo, ja želim sa svima da se družim i ne želim posebno njega da izdvajam. On je prema meni divan, bliži smo nego ranije i malo se plašim toga, bila bih ja dosta opuštenija, ali imam strah jer imam tu prethodnu vezu koja me je uzdrmala i doziram više sve sa nekom merom. On se zaista ne buni i zaista ne bih ništa menjala, on ima potrebu za više i uvek ima te fore da se ljubimo, ali je zaista dečko koji je vredan pažnje - dodala je Anđela.