- Jedan od razloga Jeleninih napada na Stefana je mislim razgovor, to jeste dogovor sa bivšim, sadašnjim suprugom Ivanom Marinkovićem. Jer nemojte zaboraviti da je Jelena u samom početku rijalitija jednom prilikom rekla na koga joj je Ivan sugerisao kao jednog od ozbiljnih lomilica ženskih srca, ali je isto tako i rekao gde treba da gađa ako pomisli da je od istog ugrožena, a to je Stefan Karić. Jeleni se Stefan svideo kao dečko sa kim bi možda imala dobru priču u rijalitiju, ali tada nije mogla ni da predpostavi da Stefana ne zanimaju "polu udate dame", dame koje sve jesu, sem dama ,već žene koje su spremne da varaju muža na njegove oči po više puta.. Kada je to Jelena shvatila krenula je "đonom" na Stefana ,gde Ivan itekako iz prikrajka likuje. Naravno Marinkovići na to imaju pravo, ali ne i da presudu donose tek tako samo zato što su to negde pročitali i pre samog suda ako uopšte bude kao takva i donešena .Hocu da kažem Stefan je nevin, dok se ne dokaže suprotno - poručio je Osman Karić.