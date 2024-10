Trudna Milica Veličković, bivša učesnica "Elite", koju je u aktuelnoj sezoni rijalitija javno prevario i ostavio verenik Borislav Terzić Terza sada je otkrila brojne nepoznate detalje.

Voditelji su odmah, na početku emisije, pohvalili njen fizički izgled, a potom je upitali čija joj je košulja koju je obukla.

- Ovo mi je košulja od novog momka! - našalila se Milica, a potom otkrila:

- Šalu na stranu, osećam se dobro. Nisam se osećala tako dobro na početku, kada je sve krenulo. Ovo traje dva meseca već, otprilike. Idem kod psihologa zbog toga, pijem antidepresive. Bila sam skeptična, da li da ih pijem ili ne, ali, da ne bi došlo do prevremenog porođaja... Jedne lekove koje sam pila izbacila sam, sada sam samo na antidepresivima. Žena ranije može da se porodi kada je pod stresom, ovo je najbolja moguća opcija. Prvi put ih pijem, ali mi je pomoglo, iskreno - priznaje Milica.

Iako Terza u "Eliti" govori da će nastojati da sa njom ima dobar odnos zbog deteta, Milica kaže da od toga nema ništa.

- Moj i Terzin odnos neće biti nikakav. Verujem da će probati da taj odnos bude nekakav, ali mi ne treba, iskreno. On je meni ugrozio trudnoću. Plašim se, plašila sam se jer postajem majka, sada se još više plašim, ali moja porodica je uz mene. Mnogo mi olakšavaju i majka i baba, ja nemam oca, to svi znaju. Sva sreća pa ga nemam, jer ne znam kako bi neko drugi prošao u ovoj situaciji. Lako je kobeljati se na nekome ko nema mušku stranu da je zaštiti, ali ne plašim se jer mama i baba su mi pružile maksimalnu podršku, ostala porodica, drugari, drugarice. Meni je bitno da ja ništa nisam nikome uradila. Dete će se odgajiti, nisam ja socijalni slučaj, ali biće teško. On mi ne treba. Ja na to gledam kao da su mi javili da je poginuo. Tako mi je lakše. Da se ovo ne dešava javno, ja bih ćerki to rekla, jer će mi biti blam da kažem njoj jednog dana šta je on njoj uradio. Mogu sutra da se udam i imam petoro dece, ali ona je uskraćena za oca dok se nije ni rodila, nisam ja to uskratila - objasnila je Milica.

Milica Veličković je takođe otkrila da se našla u nebranom grožđu kada je njen nesuđeni dever Miloš Terzić, rođeni brat njenog bivšeg verenika Borislava Terzića Terze, poslao njen broj telefona kamatašu koji joj se javio kako bi potražio svoj novac, uvećan za iznos kamate, koju je Terza krišom pozajmio pre rijalitija.

- Desila se situacija zbog koje sam najviše i došla. Kada sam gostovala tog jutra u emisiji, nisu mi se javljali, a posle te emisije me je zvao njegov brat. Videla sam da me zove, nisam se javila, ne interesuje me da me neko zove posle mesec dana, znala sam da me ne zove da me pita kako sam. Tražio mi je novac za Terzine dugove.Tražio mi je novac jer su njega zvali kamataši, momak od koga je Terza uzeo pare pre ulaska, pa da ja vratim, jer je kao Terzin kod mene. Ne mogu da pričam o ugovoru, ali taj neki deo što treba da se dobija, dobija se zbog mene, tako je dogovoreno pre ulaska, jer sam ja trudna. To je novac koji ide meni. On je meni ostavio kartice prazne, a od novembra, kada prođe neki period, ja treba da dobijam taj neki novac. Njegov brat je sada u fazonu:"Idem ja s advokatom u Šimanovce, da promenim Terzin ugovor", da ležu pare na njegov račun - priča Milica i nastavlja:

- Prvo sam mislila da mi prave neku foru, da bi mi uzeli pare. Mene je stvarno zvao taj čovek, što radi te kamate, jer je Terzin brat Miloš dao broj tom čoveku bez ikakvog odobrenja. Meni se taj dečko izvinio maltene što me uznemirava, što sam trudna. Rekao mi je:"Meni je Miloš rekao da je Terzin novac kod tebe i da te zovem", dečko je u šoku. Verujem da je uzeo novac, ali ja to nisam znala, niti znam za šta je uzeo novac. I on i ja smo delili naše troškove, imali smo novac iz "Elite 7", i on i ja. Morala sam to da kažem jer ima mnogo zabune. Oni su sada u fazonu da se te kartice meni oduzmu, da ja ne bih uzimala nikakve pare - objasnila je Milica.

