On ju je ubrzo nakon ulaska u "Elitu 8" prevario i javno raskinuo veridbu kako bi bio sa Sofijom , a Milica je sada otkrila šta bi joj rekla da može.

- Pitala bih je ko ju je tako lepo vaspitao, to bi bilo prvo. Obratila bih joj se sa "animir damo", jer je to njeno zanimanje. Javili su mi se ljudi iz Makedonije, jedna devojka koja je sa njom radila, i dala mi prepiske . Ona je najpreciznije go-go igračica . Devojka psuje na albanskom jezuku, bila je sa oženjenim ljudima, imale bismo mi svašta da pričamo... - rekla je ona, pa istakla iskreno mišljenje o njoj:

- Nisam znala da Terza voli tako neuredne devojke. Stvarno, kada kažu: "Sa kim si - takav si", to je tako. Terza je neko ko je bio uredan, ali vidim da uz Sofiju ne vodi računa o higijeni. Ona je folirant, jedva čekam da sazna sa kim je. Sofiji nije strano da bude sa zauzetim muškarcem, ona je i ranije bila sa oženjenima, devojka bez empatije, sa jakim želucem, tako da ta devojka sama o sebi govori. Tek će sad da se sazna sve. Eto, ni porodica joj nije bolja, ona i majka su iste. Neće jabuka ispod kruške.

- Ona je sama počela, mislim, žena hoće da opere ćerku preko moje grbače, prvo su okačili moj klip iz rijalitija gde se svađam sa Terzom i nazvali me smećarkom. Pa, to je već viđeno, nađi nešto novo. Ja sam objavila sve što sam dobila o Sofiji. Hteli su rat, dobili su šta su tražili. O napadu o kom priča, mislim da je sve izmislila, da bi se skrenula pažnja. Žena me je prijavila za uznemiravanje, a prva je počela. Dala dinar da uđe u kolo, a sada neće da igra, meni nije teško. Samo molim argumentima da ratujemo. Ovo mi je već smešno. Ona je kao majka došla sa Sofijom da se slika ispred karantina, ali nije račnala da će Sofija baš ovako da ih ukanali, pa sad ne može da se eksponira kako je planirala - rekla je ona za "Star".