Uroš Stanić, srčano je branio stavove Aneli Ahmić, ali s obzirom na to da su se njih dvoje tokom aktuelne osme sezone rijalitija posvađali, sada je njihov odnos totalno drugačiji. Naime, njih dvoje koriste svaku priliku da provociraju jedno drugo , ali se neretko i sukobljavaju za crnim stolom.

- Jako je ružno kako priča za Uroša i kako ga vređa...Ja nisam bila za to, nisam mu ništa rekla letos vezano za to, ali nisam bila za to da se druži sa Aneli, ali sam pratila kako se ponašala u vezi sa Janjušem i kako se ponašala prema njemu tada. Nismo se upoznale, niti sam je videla uživo, nisam ni htela. Meni se ova Poršelina sviđa, ona je dobra.