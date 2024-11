Majin otac, Radomir Taki Marinković, gostovao je u jednoj emisiji, kada je otkrio da će do toga doći, a potom se putem Instagrama oglasila i Anelina sestra, Sita Ahmić.

Ona je objavila prepisku sa advokatom, u kojoj je poslala link ka emisiji u kojoj je Taki to izgovorio i napisala:

- Sa većinom otpada me je stvarno sramota što se nađem u temama, ali šta da radim, proći će i ovo, ja ću čista obraza nastaviti da živim, ali ne znam kako spavaju oni koji vlastitu decu nude drugovima i preko svog deteta dolaze do ciljeva. Fuj ljudi, baš mi je dno dna kada me neki ljudi uzmu u usta. Ali proći će i ovo ako bog da - napisala je Sita, pa dodala: