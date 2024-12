- Sve lažeš i muljaš, sve si osmislila. Milica je sve u pravu, namagarčila si me kao konja. Ja kad sam pričao o Milici i detetu smejala si se. Pokušavaš sve da priznaš i da te boli uvo - besneo je Terza.

- Tako je. Ko si ti da ja pričam? Samo da kažem šta mi je bilo katasrofalno jutros, rekao je Milici: "Pustim me, spavamo". Sklanjala sam se, a on kaže: "Zar mi i ti okrećeš leđa?". Meni je ovo jezivo. Ušla sam jer sam se zaljubila, a ti znaš što si ušao - govorila je Sofija.

- Moja bivša veza, bili smo četiri godine zajedno, a ja sam nakon toga imala vezu od šest godina. On se mešao u taj odnos. Ne znam što se on javljao Milici. Ja mislim da je Atmir ovo želeo da postigne i da me ocrni najgore i iz tog razoga se javio Milici. Milica ne laže sigurno. Meda je najmanje bitan u ovoj priči, ušla sam ovde slobodna, a ne zauzeta - pravdala se Sofija.