Sofija se sada ponovo obratila bivšem dečku i tražila mu da preko Helene Foks potvrdi njenu priču, kako ne bi došlo do još većih problema.

- Bili smo sedam godina u vezi, ako je pametan čuće se sa Helenom Foks i potvrditi ono što sam rekla kako sam se upoznala sa njom preko njenog prijatelja. Ako je pametan oglasiće se i demantovaće gluposti koje priča Aleksandra. Ako nije pametan to je tema broj dva. Od kanala ima još veći kanal, tako da ja mislim da je pametan i da će da završi na ovome što sam ja rekla - govorila je Sofija.

- Njen momak o kom je pričala da su šest godina zajedno je oženjen i ima dve ćerke. Znam apsolutno sve, 1976. godište je Zvali su me njegovi drugari, momak je albanskog porekla, znam njegovo ime i prezime što naravno neću da govorim. Pozdraviću Medu, ako gleda iz zatvora. Njega Sofija zove Meda, ali ima on ima i drugi nadimak. Treba da izađe iz zatvora 12. novembra, a ona misli da će ostati tamo još četiri godine - govorila je Milica i dodala:

- Masovno mi šalju poruke, znam celu njenu biografiju. Radila je kao animir dama u Tetovu. Posao joj je da sedi za stolom i zabavlja goste, trpaju joj novac gde stignu. Eskort, animir, ne znam kako to ljudi zovu, ali meni su ti ljudi iz Makedonije rekli da ne govorim animir dama, da tamo animir dame ne postoje, već da se to tamo zove drugačije, otprilike prostitutka. Ne želim da to izađe iz mojih usta, pa sam se snašla sa drugim terminom - dodala je Veličkovićeva.