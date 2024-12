Podsetimo, prošle noći u emisiji ,,Pitanja novinara" voditelj je podigao Sofija Janićijević, kako bi joj dao priliku da otkrije njenu burnu prošlost, budući da je dokazano već nekoliko puta do sada da je mnoge stvari lagala o svom životu, a ona je tom prilikom demantovala da je radila kao animir dama.

- Krenuću sve ponovo. Ja ću krenuti, pa me ti pitaj. Ja sam radila za jednu agenciju gde su me pozvali da se slikam u Skopju, potom sam se čula sa Aleksandrom Nikolić koja me je spojila sa klubom gde sam prodavala koktele. Tu sam upoznala Atmira, ja sam izašla iz tog posla, nije želeo da radim tamo. Njemu je smetalo moje oblačanje, moje objave na Instagramu, sve sam promenila zbog njega - rekla je Sofija.