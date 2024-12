Tokom jučerašnje svađe, Milica je želela da povredi Terzu, pa mu je saopštila da ima dečka u spoljnom svetu. Mnogi su doživeli da Milica to namerno priča i izmišlja kako bi iznervila Terzu koji je odmah počeo da ljubomoriše.

- Da, ne mogu da se pomirim sa tobom. Ljubomorisaće mi dečko. I to kakav dečko, bogat, mlad lep - rekla je Milica.

- Od tebe je svaki lepši. Ti si ružan kao lopov, a još si i poružneo, od zlobe si baš poružneo. To moraš da znaš - rekla je Milica.

- Ne mislim da me voli, ali mislim da i dalje u sebi oseća nešto. Posle ovoga svega što sam joj priredio mislim da to sve pada u zaborav, mislim da sam ja njoj tu dok ne dobije dete, onda će me precrtati. Danas mi je rekla da ona ima dečka i da će taj neki njen da izvede bebu iz bolnice - rekao je Terza.