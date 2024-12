- Prvi put kad sam ga videla bio mi je ogavan, ne dopada mi se uopšte. Ima mi neku ljigavštinu u sebi. Kada se pričalo da će postati otac, očekivala sam da će se on opametiti. Njega je ovo sve samo unazadilo. Bile su priče u "Eliti" ko je kome dužan pare za šta - rekla je Mina, pa se dotakla i Munjeza i otkrila nešto što se do sada nije znalo.

- Munjez je bio na splavu gde i ja, posle toga je bio after, naravno bila sam pozvana ali nisam išla tamo. To je bilo par dana pre ulaska u Elitu. Tu je krenula priča šta se radi po tim afterima, ja sam to odbila nisam želela da idem. Bio je Munjez tu i spominjao je da je i Terza. Kada sam čula da će on biti prisutan, pitala sam odmah gde je Milica, i šta će on tamo, a ona je trudna. Tada sam čula da je Terza dugovao pare za nedozvoljene supstance.