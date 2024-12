- Pitali su zašto ne Beograd, nego rad u Tetovu. U Tetovu uzimaš 25 evra od koktela i 2.500 evra mesečno. Može neko da ti naruči premium flašu, piješ koktel za dve pesme, znači sediš šest minuta za tim stolom. Ako on ne pozove za to vreme konobara, ti odeš u svoj separe. Ako pozove, znači da sediš tu, to su sve mladi i bogati momci. Traže nam brojeve, mi dajemo Instagram, pa nam šalju poruke - ispričala je Sofija.

- Radila sam tu mesec i 20 dana, uzela sam dobre pare. U međuvremenu sam upoznala dečka, on stvarno ne pije, ali došao je sa drugarima iz Švajcarske. Ja ne znam da igram, tu se kao vrtela i on kaže konobaru da me zove. Druge devojke su sve radile navalentno, znale su posao, ja sam imala 19 godina. Rekao je da ne sme tu da dolazi. Meni se on dopao fizički i dala sam mu Instagram. Počeli smo tu da se dopisujemo, čak sam mu dala Instagram od svog psa. Izbegavala sam ga pet - šest dana, on nije dolazio. Ja sam gledala da dođe opet, da mu izvučem pare. Kad je počeo da se zaljubljuje, posle 20 dana došao je u lokal, kako ja ne bih sedela s nekim drugim. Posle mesec i po smo ušli u vezu i rekao je da prestanem da radim - nastavila je ona.