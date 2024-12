Sofija imala određene estetske korekcije i da je promenila svoj izgled, a ono što se mnogi fanovi pitaju, jeste šta će Terza reći kad bude video ove slike

Trudna Milica Veličković pre nekoliko dana ušla je u "Elit 8" kako bi se suočila sa bivšim verenikom Borislavom Terzićem Terzom i njegovom devojkom Sofijom Janjićijević. Posle afere, na društvenoj mreži "X" pojavila su se fotografije Sofije u svojim mlađim danima, na kojima je gotovo neprepoznatljiva.

Na njima se jasno vidi da je Sofija imala određene estetske korekcije i da je promenila svoj izgled, a ono što se mnogi fanovi Zadruge pitaju, jeste šta će Terza reći kad bude video ove slike.

Naime, učesnica "Elite" bila je pre sedam godina u dejting emisiji "Izvedi me", a tada se predstavila publici kao foto-model koji obožava kamere i reflektore.

- Prijavila sam se za šou "Izvedi me" jer jako volim kamere, reflektore, to je valjda i normalno, s obzirom na to da sam foto-model. Takođe volim da upoznajem nove ljude i sklapam nova prijateljstva, tako da bi se moglo reći da sam ušla u emisiju radi zabave - rekla je Sofija tada za Pink i otkrila ko joj je bio najzgodniji muškarac sa javne scene.

- Naj***sipilnijeg, najzgodnijeg i najlepšeg poznatog frajera, koga bih ja izvela bavi se muzikom i to je Aca Živanović - priznala je ona tad.

Rijaliti učesnica našla se nedavno u centru skandala kada su otkriveni detalji njene prošlosti, a iako je najpre tvrdila da je samo služila piće u striptiz klubu u Tetovu, Pa je priznala da je igrala oko šipke.

Sofija je u razgovoru sa Markom Đedovićem otkrila kako je izgledao njen posao i šta je sve morala da radi.

- Pitali su zašto ne Beograd, nego rad u Tetovu. U Tetovu uzimaš 25 evra od koktela i 2.500 evra mesečno. Može neko da ti naruči premium flašu, piješ koktel za dve pesme, znači sediš šest minuta za tim stolom. Ako on ne pozove za to vreme konobara, ti odeš u svoj separe. Ako pozove, znači da sediš tu, to su sve mladi i bogati momci. Traže nam brojeve, mi dajemo Instagram, pa nam šalju poruke - ispričala je Sofija.

- Radila sam tu mesec i 20 dana, uzela sam dobre pare. U međuvremenu sam upoznala dečka, on stvarno ne pije, ali došao je sa drugarima iz Švajcarske. Ja ne znam da igram, tu se kao vrtela i on kaže konobaru da me zove. Druge devojke su sve radile navalentno, znale su posao, ja sam imala 19 godina. Rekao je da ne sme tu da dolazi. Meni se on dopao fizički i dala sam mu Instagram. Počeli smo tu da se dopisujemo, čak sam mu dala Instagram od svog psa. Izbegavala sam ga pet - šest dana, on nije dolazio. Ja sam gledala da dođe opet, da mu izvučem pare. Kad je počeo da se zaljubljuje, posle 20 dana došao je u lokal, kako ja ne bih sedela s nekim drugim. Posle mesec i po smo ušli u vezu i rekao je da prestanem da radim - ispričala je Sofija.

