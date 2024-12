Milica je tokom suočavanja sa Terzom otkrila mnoge stvari iz spoljnog sveta za koje on nije znao. Prvo je otkrila sa kim je Sofija bila pre "Elite", a na kraju se dotakla i Terzine porodice koja je prestala da joj se javlja od kako je on uplovio u vezu sa Sofijom.

Milica je Terzi otkrila da je njegov brat dao njen broj kamatašima kojima kako joj je rečeno on duguje novac, i dok se Terza kune da nikome ne duguje ništa, pokrenula se priča da je Terzin brat Miloš tražio novac za sebe, ali to su samo njihova nagađanja.

- Bora je pogrešio, nije to trebalo tako da odradi, kakav god da je, Milica je trudna, a ako je istina ono što je ona rekla za njegovu porodicu kada je ušla u "Elitu", to je baš loše, ipak je to dete njihova krv, mada ja ne verujem u to... Bitno je da Milica i Bora nađu zaajednički jezik zbog deteta, a ne da ratuju - rekao je komšija Terzića.