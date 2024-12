Učesnik "Elite 8", Borislav Terzić Terza u ovu sezonu ispratila ga je njegova trudna, tada verenica, Milica Veličković , a on je u više navrata za medije govorio da ulazi kako bi zaradio novac i obezbedio nju, njega, ali i njihovu ćerkicu koja na svet dolazi za nešto više od mesec dana.

Nakon toga, zbog Terzinog ponšanja i izjava, Milica rešava da Terzu ne upisuje kao oca svog deteta, već da će biti NN, što pokreće nove teme i nove probleme u njihovom odnosu. Prošli ponedeljak, došlo je do suočavanja Terze i Milice, kada je ona ušla u "Elitu 8".

- Vreme je da odrastu i on i ona i da shvate da je to dete najbitnije i da zbog toga moraju da spuste loptu. Vidim na Borinom licu da se kaje zbog veze sa Sofijom, dobio je šamar realnost kada je Milica ušla, e sada nek se opameti i nek shvati da je tu ušao da bi obezbedio detetu lepu budućnost ' završio je on.