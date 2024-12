- Živeli smo zajedno u vanbračnoj zajednici. Saznala sam da me vara, pronašla sam mu poruku u telefonu, gde on ostavlja devojku sa kojom je ne znam koliko vremena bio. Ispričao mi je kako je to trajalo nekoliko meseci, kako on nije znao od nje da se otkači... Tu bol ne znam kako da objasnim nekome, ne volim nikome to ni da pričam, jer ne volim da me gledaju kroz to da li sam nekada bila prevarena ili ne. U sedmom mesecu trudnoće to saznajem... Otišla sam od kuće na četiri dana, vratila sam se da mu dam priliku da popričamo, da mi objasni. Njegovi su bili uz mene. Njegov tata i mama su me zvali non-stop, brat takođe. Na njihov uticaj:"Promeniće se kad vidi dete, on nema osećaj sada", ja sam mu oprostila, da bismo bili porodica. Ostavila sam ga posle zbog drugih stvari. Prešla sam preko toga, imala želju da ostavimo to iza nas, ali eto... On sada ima svoju ženu, sadašnju, imaju ćerkicu, a dete s ljubavnicom je starije od deteta koje ima sa ženom. On je ponovo uradio istu stvar. Dok mu je druga žena bila trudna, došla joj je na vrata ljubavnica i rekla da je u drugom stanu - ispričala je Ena noćas na intervjuu.