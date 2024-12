Rat prevarene Milice i nevernog Terze ne prestaje, a sada je svoje prve utiske Miloš Terzić je podelio.

Miloš Terzić, rođeni brat Borislava Terzića Terze, oglasio se po prvi put otkako je u "Elitu" ušla trudna Milica Veličković, njegova nesuđena snajka.

Printscreen

- Ne sviđa mi se njen ulazak, taj njen nastup... Fokusirala se na Sofiju bespotrebno. Pitaću je, svakako, da li joj je bio cilj Sofija ili Terza i njihov odnos? Šta je ušla, da ponizi nju? Ok, koliko joj je on kriv, toliko joj je i ona kriva. Smatram, kao njegov brat, da jeste napravio zaj*banciju, napravio je to što nije trebalo da napravi, ali trebalo je sa njim da sedne i priča, na njega da se fokusira, a ne ovo. Druga stvar, ono vređanje, kletva za moju decu... Stvarno bespotrebno. Nijednog trenutka je nisam uvredio napolju, nijednom - počinje priču Miloš.

Kaže da Milica nije bila iskrena kada je govorila o svom odnosu sa njima, Terzinom porodicom.

Printscreen Milica udara Terzi šamar jer joj dodiruje stomak

- Zbog čega ne kaže, zbog čega ne priča što ne priča sa nama, što je ne zovemo? Ja imam poruke, imam pozive kad sam je zvao i koliko puta smo se čuli ona i ja. Čuli smo se mesec ipo dana nakon Terzinog sr*nja što je napravio. Svaka naša komunikacija je bila normalna dok nije počela da mi vređa porodicu i moju decu, ja joj onda spustim slušalicu. Ona me zove, ja joj se javim i kažem:"Nastaviš li tako sa mnom komunikaciju, nećeš je više imati". Naravno, ona nastavi tako, ja sam svaku komunikaciju presekao sa njom. Niti sam joj muž, niti išta da bih trpeo to. Prvi sam je savetovao da uđe, da uzme pare i zaradi za dete, ako je već Terza napravio s*anje. Rekao sam joj da bude normalna, da se suzdrži nekih komentara, priča... Da se fokusira na to dete. Što gura dete ispred sebe? Uđi, suoči se s njim oči u oči. Vidite kako ćete sutra, ona će sutra da ima s njim komunikaciju što se tiče deteta, a ne ja. On je moj brat, on će uvek to biti. Čak sam joj rekao da mi se javi šta god da joj treba, da joj pomognem. Imam i ja svoje probleme i obaveze, imam svoje troje dece, svoj posao... Ne mogu da razmišljam o njoj, ima ko treba da razmišlja o njoj. Ja ne mogu da razmišljam je l' ona kupila krevetac, ja joj kupim krevetac, ima ih onda dva. Lepo sam joj rekao da me nazove šta god da joj treba, pomoćiću joj, posle svog sr*nja što je bilo. Svaki put kada me je zvala vređala je mene i moju porodicu. Nijednog trenutka nisam upleo ni njenu mamu ni baku. Video sam pre neki dan da se baka izvinila, ona kletva moje dece je potpuno bespotrebna - priča Terzin brat i dodaje:

- To dete sutra kada bude došlo kod mene kući, tretiraću ga kao svoje dete. To je moja krv, ja se tog deteta ne odričem. Došli smo u tu situaciju da me je jako povredila, i mene i moju porodicu. Tek nas je sad povredila, a niko joj nijednom ružnu reč nije rekao, niti se oglasio, prozvao je. Nismo se oglašavali jer šta da joj kažemo? Šta, treba da se odreknem brata? Ne mogu tako. Moj brat je moj brat.

U "Eliti" se mnogo polemisalo i o tome što je Miloš, kojem su se javili kamataši ne bi li potraživali Terzina dugovanja, njih spojio sa trudnom Milicom, a sada je objasnio i tu situaciju.

Printsceen Milica Veličković

- Što se tiče tih kamataša, to sam shvatio kasnije, izgleda da je hteo neko da me izlera. To je bio onaj period kada se kačio sa Asminom Durdžićem, pošto se taj lik pozvao na Asmina, da ga poznaje, da je prijatelj. Čuo sam se jedno vreme s njim, a Milica kada me je nazvala drugi put i rekla da je zove, da ima problem, rekao sam:"Rešavam ti problem istog momenta". Otišao sam u policiju, prijavio dva broja, prijavio dotičnog iz Austrije. Oni su pod prismotrom, niko mi od tad nije poslao nijednu poruku, policija će da radi svoj posao i to je to. To što je pričala da su joj dolazili na kuću, to laže. Sada kupi poene i blati njega, to nije u redu. A on, kada izađe, videće da je to druga priča.

Ne krije da mu se ne dopada Terzino ponašanje otkako je Milica postala deo "Elite".

- Ne sviđa mi se uopšte, mnogo se ponižava i pravi sr*nja. Ne razmišlja uopšte o tom detetu, ulazi sa ljudima bespotrebno u konflikte, umesto da se bazira na Milicu i na njihov problem. Bazire se na to šta mu Uroš kaže, Gastoz, sve nebitni ljudi u njegovom životu. Ne znam zašto to radi. Treba da sluša Milicu i sa njom da pokuša da ostvari kontakt, ne da bi bili zajedno, jer neće biti zajedno, već da budu u normalnim odnosima zbog deteta.

Screenshot, Petar Aleksić

Na pitanje kako njihovi roditelji podnose celokupno dešavanje, kaže:

- Ćale ko ćale... On u sebi kupi, a majka ispoljava, plače... Šta će drugo žena. Nije joj lako, ali situacija se smirila. Bila je kritična situacija prve noći, ali sada je mirnije, doći će to sve na svoje - priča Terzin brat i dodaje:

- Milica i dalje ima neka osećanja prema njemu, tvrdim da ima. Kada izađe sutra, ako se Terza odvoji od Sofije, mislim da će mu ponovo dati šansu, bar ja to tako vidim. Ipak, realno, posle ovoga ne može to da bude normalan odnos, konstantno će se nabijati na nos te stvari.Najbolje je da samo budu u dobrom odnosu zbog deteta, ništa više od toga - objasnio je on.

