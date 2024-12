Zvezdan Slavnić nije prvi, a ni jedini, koji se kao oženjen čovek zaljubio u cimerku u "Zadruzi". On je 15 godina bio u vanbračnoj zajednici sa partnerkom Anom , a taj odnos se sad završio jer se on zaljubio u Anđelu Đuričić . To je priznao pred kamerama rijalitija i izvinio se nevenčanoj supruzi, koja ga je čekala kod kuće.

. On je započeo vezu s Lunom Đogani , pa je njegova tada zakonita supruga ušla u rijaliti, pobedila, a onda se i razvela. On i Luna nisu uspeli da održe svoju ljubav, ćerka Gagija Đoganija i Anabele Atijas sada je u braku s Markom Miljkovićem , dok je pevač oženio Jelenu Đuričanin .

Emocijama koje su mu se rodile prema Tari Simov nije mogao da se suprotstavi reper Nenad Aleksić Ša. On je u to vreme bio u braku sa Ivanom Aleksić. Ono što su mu mnogi zamerili je to što je pokušavao svoju preljubu da opravda, kako je pričao, lošim odnosima sa suprugom, a za sve to je krivio upravo nju. Ni on i Tara nisu više zajedno, a dok su bili, više se pisalo o njihovim svađama i tučama, nego o lepim momentima. Za Ivanu se pisalo da je započela vezu sa drugim učesnikom "Zadruge" Vladimirom Tomovićem.