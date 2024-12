- Da, jer je rekao da sam ja za sve kriva, pored toga je tokom rasprave rekao da ga ne zanima to što sam trudna. Nikada sebi neću oprostiti sebi kakvog oca sam izabrala za svoje dete. Međutim, sve je ovo njegov blam, da se razumemo. Samo sam potvrdila neke svoje odluke. Ostaće N.N. lice, neću mu dati da viđa dete, ali ako sud odluči drugačije, onda dobro. Blam me je njegovog ponašanja, odvratan mi je - istakla je ona.

- Neka misle šta hoće, ja znam šta je istina. Najviše bih volela da sve ovo mogu da zaboravim i da smo mi mogli da budemo srećna porodica, ali je sad to nemoguće. On je sve gori, gori je iz dana u dan. Jedini spas mi je što će on ostati ovde kad ja izađem, nastaviće da se blamira - istakla je Veličkovićeva.

- Zbog njenog Mede. Mislim da je samo tražio razlog da ne bude pored nje dok sam ja tu. On je izabrao ljubavnicu, a ne dete i to sve zbog nekog kog je poznavao par dana. Njih dvoje su isti nivo, to je tako. On je bolesnik, a ona zlo od žene.