- Ja ne bih ćutala nikada nikome, apsolutno nikome. Prvo bih rekla: "Obrati se svom partneru", ali opet ću reći, devojka je trudna, treba imati obzira. Najlakše je pričati iz trećeg ugla, nama se to ne dešava, a zamisli da se meni, ne daj Bože to desi, ne znam da li bi tu neko živu glavu sačuvao...Opet je negde podržavam, samo mislim da je trebala njega, on ti je kriv! Sofija, dosta je namazana i ona to onako ishendla...Svi imamo prošlost, samo se meni meri deset puta više, a nemam mrlju osim ljubavnih odnosa.