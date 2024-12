- Ovo je bruka jedan ološ da puni glavu Milici i govori joj da se ne pomiri sa mnom. Ona je jedno smeće. Plakala je zbog sebe i šta radi svom detetu. Milica je rekla da bih je tukao trudnu. Tako žele da me ocrne, blam me je da komentarišem. Želi da me ogadi i oblati, gadno mi je da slušam da sam monstrum. Ovo je katastrofa života, zato sam rekao da ćemo biti gori od Miljane i Ivana jer ćemo da se blatimo. Ona govori da ne vidi u meni dobru osobu i čoveka, nemam drugi način nego da se borim preko suda - govorio je Terza.