- Teorijski me njegov novac ne interesuje, ali vrlo rado ću svakom ko bude hteo da mi da pare za bebu da uzmem. Ja opet njemu nagoveštavam kako on treba da priča. Više mu neke stvari kažem u svađi, on kao NN naravno da ne ide sudski da meni daje novac. Ukoliko on bude hteo da mi da novac za dete, ja ću svakako uzeti. To ne znači da će on imati priliku da vidim dete, koje je to ucenjivanje ako mi da pare, mora da vidi dete. Ne mora, meni je nelogično što on ćuti kad Sofija priča o njegovim parama i planira da otvara firme. Ja se nadam i težim ka tome da vidim da mu je dete na prvom mestu, ali ja to ne vidim pored svega što ja radim direktno i indirektno. Mene to stvarno boli što vidim da nije tako. Ona moje dete pominje samo u kontekstu ismevanja - rekla je Milica.