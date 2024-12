- Vratili su se na staro, ali moje ponašanje će biti drugačije. Terza me je najviše razočarao. Ako pričamo o mojoj prošlosti kako bih mogla da mu kažem tajno, ako nisam javno? Davala sam mu naznake kad je bila torta, pitala sam ga da li je siguran da mu je stigla torta iz Tetova od lika sa kojim je pisao... Ja sam pomislila da je možda stvarno pisao sa likom iz Tetova, nisam htela unapred da pričam. Malo mi je na pamet, a može i da bude slučajnost. Što bi me lagao Terza da je pisao sa tim likom? Ja sam njemu i rekla: "Daj Bože da je tako". Znala sam da nema šanse moj bivši dečko da se javi, on je napravio grešku i ukanalio samog sebe jer bih ja pre ili kasnije rekla. Za mene je to bila velika ljubav, sve sam imala pored njega, odnos se završio. Pogrešila sam što sam ga lagala i tu neka se završi sve. Fali, nedostaje i zaljubljena sam. Danas znam da je tamo i ne znam da li mu je neko odneo da jede, ali neću jer gde je on bio kad sam ja plakala? Nisam očekivala da ne znam šta radi meni, ali bar je mogao da kaže: "Smiri se, proći će ovaj period", a on je samo nestao. On se meni ne obraća, a onda ustane i brani me, pa mi time daje naznake da ćemo da pričamo. Toliko je nestabilan i takav čovek može samo problem u životu da ti donese - pričala je ona.