On je prokomentarisao i to što je Milica ćerki dala svoje prezime.

- To je završena priča s Terzine strane. Ne dopada mi se nikako kako se sad Terza bazira na neke ljude koji mu misle zlo. Ne treba da se bazira na onog Stanića, dečko je nebitan. Ona Sita će dobiti tužbu ako nastavi tako da se ponaša. Za Stanića spremamo tužbu, to je kleveta i uvreda što je izgovarao. Uzeću mu svaki dinar koji zaradi u rijalitiju. Žao mi je jer je sve ispalo kako jeste, ali je sama sebe dovela u situaciju da je neko negativno komentariše. Mislim da Sofija planski sve radi. Njena majka je ćerku pokušala da opravda, ali ja nisam poverovao u to što je pričala. Ne želim sad da pričam o tome, jer mi to nije vredno pomena. Ja znam nekog dečka iz kraja s kojim je bila, ne znam kako je onda stigla da bude i sa ovim Atmirom. Neke stvari ne mogu nikako da se poklope, to mi ne ide nikako.