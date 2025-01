- Čuo sam se sa Milicom danas, čestitao sam joj rođendan. Ja bih voleo da odem po nju kada bude izlazila iz porodilišta, nema zle krvi između nas. Mi joj ništa nismo uradili loše, to što je Terza uradio u rijalitiju nema veze sa nama - rekao je on na početku, a na pitanje da li će se Terza pojaviti u porodilištu kada Milica bude izlazila sa njihovom ćerkicom on nam je odgovorio: