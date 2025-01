- Imam odličan osećaj i d rago mi je što sam diskvalifikovan i produkcija je odlično odlučila . Smatram da nisam bio dovoljno psihički spreman za sve i doživljavao sam prebačaje i imao sam nekada bes i agresiju. Sve sam uradio Urošu, da ne bi došlo do onoga što se desilo sa Munjom da moram da ga udaram ili nešto slično. Drago mi je što sam diskvalifikovan – započeo je on, a onda dodao da je Uroš uticao najviše na diskvalifikaciju.

- Uroš me je provocirao duže vreme i rekao sam mu da mora da shvati da ne može da provocira svakoga u kući i da ga neko neće udariti, pošto nisam Terza, ali da ću da ga ponizim i provociram da će doći do stanja da hoće sam da se diskvalifikuje. U tome sam uspeo, on je hteo i da se ubije i da izađe i svega toga.

- Sredinom marta otvaram ponovo tu aplikaciju. Što se tiče toga što se maloletan fotografišem, to radim jer ja to želim. Tu nema ništa loše i pogrešno, kakva je razlika da li imao osamnaest ili ne? Radim to što radim i nikome ne štetim i vraćam se u martu – zaključio je on.