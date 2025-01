- Ja ne mogu da verujem šta ovi ljudi rade, pa zamisli one ljude koji su to našli, kada su izvadili vibr*tor?! Oni su bili u šoku. Molim moju podršku da pošalju vibr*tor Aleksandri i Eni ako mogu, pošto im fali. One imaju te se*sualne potrebe, to se zove nimfomanija - rekla je Aneli.