- Nikako, odvratno, baš mi je bilo katastrofa. Nikome ne bih poželela taj osećaj, nikad to neću preboleti to dešavanje. Nema šta ja da opraštam, Barbara neka oprosti kad dođe vreme za to. Ništa ne opraštam, niti imam potrebe, NN lica me ne zanimaju. Neću da pričam o privatnim stvarima i to je to - bila je jasna Milica.