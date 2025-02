Sada su on i Milena Kačavenda izneli stravične optužbe o njenoj prošlosti.

Borislav Terzić Terza prevario je u "Eliti 8" svoju verenicu Milicu Veličković koja je tada bila trudna, a sada su on i Milena Kačavenda izneli stravične optužbe o njenoj prošlosti.

Naime, Milena je tokom nominacija otkrila da su ona i Terza pričali o tome kako je Milica Veličković imala odnose sa muškarcima za novac što je šokiralo kako zadrugare, tako i javnost.

- U više navrata sam ti rekla: ''Ti Milicu nećeš moći da sažvaćeš'' i to je tako bilo. Posle se desila trudnoća, ti to nisi prihvatio kako treba. Kada sam podržala vezu sa Sofijom, moje mišljenje je da bi to isto uradio i napolju, ali ne bi bilo tako surovo kao i ovde. Prevario si je u više navrata, tako da je meni to bilo očekivano. Kada smo ušli ovde i u studiju si plakao, mislila sam da ćeš ti ovu sezonu izgurati šmekerica, uzeti pare i otići kući. Ja sam bila pristrasna, ali to me koštalo. Ti meni jesi i bićeš drag. Ja sam Sofiju na prvim nominacijama iskritikovala, ali sam vremenom videla da si se zaljubio i bila sam tu. Ja nisam birala strane, ali sam vas podržala. Bilo mi je jasno kad je Milica ušla da ima emocije i ovde se slomila kada te je ugledala. Išla je na to da vas rastavi i to je bila jedina poenta njenog ulaska. Ja ne mislim da je Sofija tako loša kao što je ovde predstavljeno - rekla je Milena.

1/8 Vidi galeriju Milica Veličković sa ćerkicom Foto: Printscreen

- Trudnoća i dete ne vezuje ljude, to sam ti rekla i stala na tvoju stranu. Ovo što si ti uradio, nažalost se puno puta dešava i napolju. Pitala sam te: ''Možeš li?'', ti si meni pokazao da je stvar već gotova. Ti jesi jedan od momaka koji se mnogih stvari odrekao zbog sporta, a sada ih nadokanđuješ. Ti nisi dobar drug nikome, ti si čovek sa najviše izvini u ovoj kući. Ti mene nikada nisi izvređao na način koji si druge jer znaš da sam uvek bila uz tebe. Optužio si me da sam vređala Milicu, a mi smo bili u pušioni i ja sam ti rekla: ''Ja jasno znam sve o Milici i ne mora biti sve tačno, ali 85 posto stvari koje ja znam je tačno''.

- To što je ona govorila o Milici dok je bila trudna je degutantno, tako nešto ne mogu ni da ponovim - rekao je Terza, a Milena ga je upozorila da ne priča loše o njoj.

- Upozoravala sam ga da ne priča loše stvari o Milici, a on je govorio kako zna dosta toga. Otišao na intervju i vratio se, pa mi je rekao: '' Ispričao sam sve''. Ja za Milicu nisam rekla ništa strašno sem što sam ga pitala da li zna sve o njoj, on je rekao da zna. Mogao je da se raspita i sazna za pet minuta kao što sam ja. Ja sam ga pitala jel znamo isto, on je rekao da. On je meni pokazao rukama: ''Da li je Milica imala kombinacije za lovu'', ja sam rekla: ''Da'' .

1/5 Vidi galeriju Terza govori o Milici Foto: Printscreen

- Meni je Milena rekla da je saznala da je Milica radila za pare, to je ona meni rekla. Ja to nisam hteo da iznosim, ništa da pričam. Ja sam zato rekao: ''Sramota me da imam sa njom dete''. Ona je meni rekla: ''Je l' si ti saznao o njoj nešto?'', ja sam rekao: ''Nisam ništa'', ali posle toga je ona rekla: ''Ja mnogo toga znam'' - rekao je Terza i šokirao zadrugare koji su ga napali zašto je tada ćutao i nije odbranio svoju trudnu verenicu.

- On je meni to preneo, ja sam bila u šoku. Ja sam ga pitala: ''Je l' si ti to znao?'', a on je rekao: ''Ja sam to mogao i da predpostavim, ona mi je to samo potvrdila'' - rekla je Sofija.

- Ja za te stvari nisam znao - rekao je Terza.

