- Dotična meša babe i žabe, mene je sramota da uopšte kaže da me voli, to što sam ja spuštao loptu je samo zbog ćerke, i održavam kontakt ćerkom! Što ne znači da će Aneli imati sa mnom kontakt, ona ne mora mene da brani uopšte, nakon svega što je bilo prošle godine, o tim stvarima je trebala da razmislja prošle godine pre nego što je ušla u Elitu. Sve što je rekla možda su ljudi zaboravili ali ja nisam! Gazila je preko mrtvih da bi mene uništila i moju vezu, ja sam se borio svim silama da zaštitim sebe i svoju vezu. Danas sam srećan i imam svoj život sa ženom koju volim i sa kojom sam srećan. Ona da poštuje mene kao oca naseg deteta ne bi me nikad uzela u usta, a pogotovo ne na taj način. Ne želim da me poštuje ni da me spominje! Ako želi Nori dobro neka zaboravi moje ime i da me nikad više ne imenuje - započeo je Alibaba, pa nastavio: