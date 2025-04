- Vidim da mu je stigla i podrška od Asmina, nije mi bilo pravo, ali ja mislim da to nije on. Meni je to bolesno, ako je to uradio on. Čovek je spustio sa mnom loptu, Đedović mi je ispričao da je čak neke stvari od lagao. Spustio je loptu sa mnom zbog deteta, a sada je ispalo da je sve radio da bi se dodvorio Đedoviću. Ako mu je stako do Nore, želeo je da ispadne dobar otac, a sada opet pljuje po njoj i izdaje je. On mene gazi sada, Đedović je izneo laži o meni, a on ga podržava. Evo ja ga opet izazivam na suočavanje, na poligraf. Nisam prošle godine slagala ništa, sem za vi*rator. Sećam se svaga šta sam pričala. Ne verujem i dalje da je on to poslao, ako jeste onda je on lažni otac, i lažno je sve uradio. Opet kažem stojim pri svemu što sam rekla, i za advokata... Samo sam slagala za vib*ator. Evo ovim putem ga zovem na poligraf - rekla je Aneli.